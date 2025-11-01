Информация за цената за Official PPshow (PP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00246129, 24-часов висок $ 0.0032804, Рекорд за всички времена $ 0.00379033, Най-ниска цена $ 0.00122364, Промяна на цената (1ч) +2.05%, Промяна на цената (1д) +27.14%, Промяна на цената (7д) +139.74%

Цената в реално време за Official PPshow (PP) е$0.00314505. През последните 24 часа PP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00246129 до най-висока стойност $ 0.0032804, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PP е $ 0.00379033, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00122364.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PP има промяна от +2.05% за последния час, +27.14% за 24 часа и +139.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Official PPshow (PP)

Пазарна капитализация $ 1.56M, Обем (24 часа) --, Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.49M, Циркулиращо предлагане 501.97M, Общо предлагане 801,969,565.023259

Текущата пазарна капитализация на Official PPshow е $ 1.56M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PP е 501.97M, като общото предлагане е 801969565.023259. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.49M.