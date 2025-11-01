БорсаDEX+
Цената в реално време на Official DogeWLFI Coin днес е 0.00001673 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOGEWLFI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOGEWLFI в MEXC сега.

Official DogeWLFI Coin цена (DOGEWLFI)

Информация за цената за Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001646
24-часов нисък
24-часов нисък
$ 0.00001705
24-часов висок
24-часов висок

$ 0.00001646
$ 0.00001646$ 0.00001646

$ 0.00001705
$ 0.00001705$ 0.00001705

$ 0.0011025
$ 0.0011025$ 0.0011025

$ 0.00001538
$ 0.00001538$ 0.00001538

+0.53%

+1.13%

-44.85%

-44.85%

Цената в реално време за Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) е$0.00001673. През последните 24 часа DOGEWLFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001646 до най-висока стойност $ 0.00001705, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGEWLFI е $ 0.0011025, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001538.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGEWLFI има промяна от +0.53% за последния час, +1.13% за 24 часа и -44.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

$ 16.71K
$ 16.71K$ 16.71K

--
----

$ 16.71K
$ 16.71K$ 16.71K

999.04M
999.04M 999.04M

999,037,853.567715
999,037,853.567715 999,037,853.567715

Текущата пазарна капитализация на Official DogeWLFI Coin е $ 16.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGEWLFI е 999.04M, като общото предлагане е 999037853.567715. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.71K.

История на цените за Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) USD

През днешния ден промяната в цената на Official DogeWLFI Coin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Official DogeWLFI Coin към USD беше $ -0.0000095042.
През последните 60 дни промяната в цената на Official DogeWLFI Coin към USD беше $ -0.0000063395.
През последните 90 дни промяната в цената на Official DogeWLFI Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.13%
30 дни$ -0.0000095042-56.80%
60 дни$ -0.0000063395-37.89%
90 дни$ 0--

Какво е Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Official DogeWLFI Coin

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Official DogeWLFI Coin (USD)

Колко ще струва Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Official DogeWLFI Coin.

Проверете прогнозата за цената за Official DogeWLFI Coin сега!

Токеномика на Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Разбирането на токеномиката на Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DOGEWLFI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Колко струва Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) днес?
Цената в реално време на DOGEWLFI в USD е 0.00001673 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DOGEWLFI към USD?
Текущата цена на DOGEWLFI към USD е $ 0.00001673. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Official DogeWLFI Coin?
Пазарната капитализация за DOGEWLFI е $ 16.71K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DOGEWLFI?
Циркулиращото предлагане на DOGEWLFI е 999.04M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DOGEWLFI?
DOGEWLFI постигна ATH цена от 0.0011025 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DOGEWLFI?
DOGEWLFI достигна ATL цена от 0.00001538 USD.
Какъв е обемът на търговията на DOGEWLFI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DOGEWLFI е -- USD.
Ще се повиши ли DOGEWLFI тази година?
DOGEWLFI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DOGEWLFI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

