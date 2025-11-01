Информация за цената за Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001646 $ 0.00001646 $ 0.00001646 24-часов нисък $ 0.00001705 $ 0.00001705 $ 0.00001705 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001646$ 0.00001646 $ 0.00001646 24-часов висок $ 0.00001705$ 0.00001705 $ 0.00001705 Рекорд за всички времена $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Най-ниска цена $ 0.00001538$ 0.00001538 $ 0.00001538 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +1.13% Промяна на цената (7д) -44.85% Промяна на цената (7д) -44.85%

Цената в реално време за Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) е$0.00001673. През последните 24 часа DOGEWLFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001646 до най-висока стойност $ 0.00001705, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGEWLFI е $ 0.0011025, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001538.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGEWLFI има промяна от +0.53% за последния час, +1.13% за 24 часа и -44.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Пазарна капитализация $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K Циркулиращо предлагане 999.04M 999.04M 999.04M Общо предлагане 999,037,853.567715 999,037,853.567715 999,037,853.567715

Текущата пазарна капитализация на Official DogeWLFI Coin е $ 16.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGEWLFI е 999.04M, като общото предлагане е 999037853.567715. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.71K.