Информация за Official Crypto Nostra (OCN) The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility Trade Tokens for Book

Trade Tokens for Merch

Официален уебсайт: http://www.officialcryptonostra.com/ Бяла книга: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Official Crypto Nostra (OCN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Official Crypto Nostra (OCN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Рекорд за всички времена: $ 0.00742022 $ 0.00742022 $ 0.00742022 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00289932 $ 0.00289932 $ 0.00289932 Текуща цена: $ 0.00318887 $ 0.00318887 $ 0.00318887 Научете повече за цената на Official Crypto Nostra (OCN)

Токеномика на Official Crypto Nostra (OCN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Official Crypto Nostra (OCN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OCN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OCN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OCN, разгледайте цената в реално време на токените OCN!

