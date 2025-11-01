Информация за цената за Officat (OFFICAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01334922$ 0.01334922 $ 0.01334922 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.05% Промяна на цената (7д) -5.76% Промяна на цената (7д) -5.76%

Цената в реално време за Officat (OFFICAT) е--. През последните 24 часа OFFICAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OFFICAT е $ 0.01334922, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OFFICAT има промяна от -- за последния час, +0.05% за 24 часа и -5.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Officat (OFFICAT)

Пазарна капитализация $ 491.98K$ 491.98K $ 491.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 491.98K$ 491.98K $ 491.98K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Officat е $ 491.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OFFICAT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 491.98K.