Информация за цената за ODIN Tools (ODIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00442538 $ 0.00442538 $ 0.00442538 24-часов нисък $ 0.00459344 $ 0.00459344 $ 0.00459344 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00442538$ 0.00442538 $ 0.00442538 24-часов висок $ 0.00459344$ 0.00459344 $ 0.00459344 Рекорд за всички времена $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 Най-ниска цена $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +1.96% Промяна на цената (7д) +51.14% Промяна на цената (7д) +51.14%

Цената в реално време за ODIN Tools (ODIN) е$0.00452604. През последните 24 часа ODIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00442538 до най-висока стойност $ 0.00459344, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ODIN е $ 0.00779732, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00201723.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ODIN има промяна от +0.13% за последния час, +1.96% за 24 часа и +51.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ODIN Tools (ODIN)

Пазарна капитализация $ 338.81K$ 338.81K $ 338.81K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 418.02K$ 418.02K $ 418.02K Циркулиращо предлагане 74.86M 74.86M 74.86M Общо предлагане 92,358,294.16590606 92,358,294.16590606 92,358,294.16590606

Текущата пазарна капитализация на ODIN Tools е $ 338.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ODIN е 74.86M, като общото предлагане е 92358294.16590606. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 418.02K.