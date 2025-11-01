Информация за цената за Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00548347 24-часов висок $ 0.00562781 Рекорд за всички времена $ 0.129051 Най-ниска цена $ 0.00326052 Промяна на цената (1ч) +1.24% Промяна на цената (1д) +2.16% Промяна на цената (7д) +16.06%

Цената в реално време за Odin Liquidity Network (ODIN) е$0.00562608. През последните 24 часа ODIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00548347 до най-висока стойност $ 0.00562781, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ODIN е $ 0.129051, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00326052.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ODIN има промяна от +1.24% за последния час, +2.16% за 24 часа и +16.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Odin Liquidity Network (ODIN)

Пазарна капитализация $ 1.05M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.05M Циркулиращо предлагане 187.41M Общо предлагане 187,407,814.7566593

Текущата пазарна капитализация на Odin Liquidity Network е $ 1.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ODIN е 187.41M, като общото предлагане е 187407814.7566593. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.05M.