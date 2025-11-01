БорсаDEX+
Цената в реално време на Odin Liquidity Network днес е 0.00562608 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ODIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ODIN в MEXC сега.

Повече за ODIN

ODINценова информация

Какво представлява ODIN

Официален уебсайт на ODIN

Токеномика на ODIN

ODIN ценова прогноза

Odin Liquidity Network Лого

Odin Liquidity Network цена (ODIN)

Не се намира в списъка

1 ODIN към USD - цена в реално време:

$0.00562608
+2.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Odin Liquidity Network (ODIN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:48:19 (UTC+8)

Информация за цената за Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00548347
24-часов нисък
$ 0.00562781
24-часов висок

$ 0.00548347
$ 0.00562781
$ 0.129051
$ 0.00326052
+1.24%

+2.16%

+16.06%

+16.06%

Цената в реално време за Odin Liquidity Network (ODIN) е$0.00562608. През последните 24 часа ODIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00548347 до най-висока стойност $ 0.00562781, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ODIN е $ 0.129051, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00326052.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ODIN има промяна от +1.24% за последния час, +2.16% за 24 часа и +16.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 1.05M
--
$ 1.05M
187.41M
187,407,814.7566593
Текущата пазарна капитализация на Odin Liquidity Network е $ 1.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ODIN е 187.41M, като общото предлагане е 187407814.7566593. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.05M.

История на цените за Odin Liquidity Network (ODIN) USD

През днешния ден промяната в цената на Odin Liquidity Network към USD беше $ +0.00011917.
През последните 30 дни промяната в цената на Odin Liquidity Network към USD беше $ -0.0005437994.
През последните 60 дни промяната в цената на Odin Liquidity Network към USD беше $ -0.0013671441.
През последните 90 дни промяната в цената на Odin Liquidity Network към USD беше $ -0.001698119770960934.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00011917+2.16%
30 дни$ -0.0005437994-9.66%
60 дни$ -0.0013671441-24.30%
90 дни$ -0.001698119770960934-23.18%

Какво е Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Odin Liquidity Network (ODIN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Odin Liquidity Network (USD)

Колко ще струва Odin Liquidity Network (ODIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Odin Liquidity Network (ODIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Odin Liquidity Network.

Проверете прогнозата за цената за Odin Liquidity Network сега!

ODIN към местни валути

Токеномика на Odin Liquidity Network (ODIN)

Разбирането на токеномиката на Odin Liquidity Network (ODIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ODIN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Odin Liquidity Network (ODIN)

Колко струва Odin Liquidity Network (ODIN) днес?
Цената в реално време на ODIN в USD е 0.00562608 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ODIN към USD?
Текущата цена на ODIN към USD е $ 0.00562608. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Odin Liquidity Network?
Пазарната капитализация за ODIN е $ 1.05M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ODIN?
Циркулиращото предлагане на ODIN е 187.41M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ODIN?
ODIN постигна ATH цена от 0.129051 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ODIN?
ODIN достигна ATL цена от 0.00326052 USD.
Какъв е обемът на търговията на ODIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ODIN е -- USD.
Ще се повиши ли ODIN тази година?
ODIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ODIN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Odin Liquidity Network (ODIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

