Информация за OceansGallerie On SUI (OCEANS) OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. Официален уебсайт: https://oceansgallerie.xyz/ Купете OCEANS сега!

Токеномика и анализ на цената за OceansGallerie On SUI (OCEANS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OceansGallerie On SUI (OCEANS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 221.06K $ 221.06K $ 221.06K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Рекорд за всички времена: $ 0.00325626 $ 0.00325626 $ 0.00325626 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001579 $ 0.0001579 $ 0.0001579 Научете повече за цената на OceansGallerie On SUI (OCEANS)

Токеномика на OceansGallerie On SUI (OCEANS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OceansGallerie On SUI (OCEANS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OCEANS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OCEANS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OCEANS, разгледайте цената в реално време на токените OCEANS!

