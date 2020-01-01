Токеномика на OceanEX (OCE) Открийте ключова информация за OceanEX (OCE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OceanEX (OCE) OCE is an indispensable piece of OceanEx's ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx's quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future Официален уебсайт: https://oceanex.pro/

Токеномика и анализ на цената за OceanEX (OCE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OceanEX (OCE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 427.23K Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 7.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 610.33K Рекорд за всички времена: $ 0.01640565 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на OceanEX (OCE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OceanEX (OCE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OCE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OCE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за OCE Искате ли да знаете какъв път може да поеме OCE? Нашата страница за прогноза за цената OCE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

