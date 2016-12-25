Токеномика на Obyte (GBYTE) Открийте ключова информация за Obyte (GBYTE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Obyte (GBYTE) Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Официален уебсайт: https://obyte.org/ Бяла книга: https://obyte.org/Byteball.pdf Купете GBYTE сега!

Токеномика и анализ на цената за Obyte (GBYTE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Obyte (GBYTE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 895.25K $ 895.25K $ 895.25K FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Рекорд за всички времена: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 Текуща цена: $ 3.15 $ 3.15 $ 3.15 Научете повече за цената на Obyte (GBYTE)

Токеномика на Obyte (GBYTE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Obyte (GBYTE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GBYTE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GBYTE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GBYTE, разгледайте цената в реално време на токените GBYTE!

Прогноза за цената за GBYTE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GBYTE? Нашата страница за прогноза за цената GBYTE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GBYTE сега!

