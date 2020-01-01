Токеномика на OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Открийте ключова информация за OBVIOUS COIN (OBVIOUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OBVIOUS COIN (OBVIOUS) this is an obvious play Официален уебсайт: https://www.theobviouscoin.com/ Купете OBVIOUS сега!

Токеномика и анализ на цената за OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OBVIOUS COIN (OBVIOUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K Общо предлагане: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Циркулиращо предлагане: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K Рекорд за всички времена: $ 0.00150196 $ 0.00150196 $ 0.00150196 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001681 $ 0.00001681 $ 0.00001681 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

Токеномика на OBVIOUS COIN (OBVIOUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OBVIOUS COIN (OBVIOUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OBVIOUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OBVIOUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OBVIOUS, разгледайте цената в реално време на токените OBVIOUS!

Прогноза за цената за OBVIOUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме OBVIOUS? Нашата страница за прогноза за цената OBVIOUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OBVIOUS сега!

