Информация за Obi PNut Kenobi (OPK) Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal. Официален уебсайт: https://www.opksol.com/ Купете OPK сега!

Токеномика и анализ на цената за Obi PNut Kenobi (OPK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Obi PNut Kenobi (OPK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 218.10K $ 218.10K $ 218.10K Общо предлагане: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Циркулиращо предлагане: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 218.10K $ 218.10K $ 218.10K Рекорд за всички времена: $ 0.04561382 $ 0.04561382 $ 0.04561382 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00021943 $ 0.00021943 $ 0.00021943 Научете повече за цената на Obi PNut Kenobi (OPK)

Токеномика на Obi PNut Kenobi (OPK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Obi PNut Kenobi (OPK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPK, разгледайте цената в реално време на токените OPK!

Прогноза за цената за OPK Искате ли да знаете какъв път може да поеме OPK? Нашата страница за прогноза за цената OPK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OPK сега!

