Какво е OAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!