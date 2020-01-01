Токеномика на OATH (OATH) Открийте ключова информация за OATH (OATH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OATH (OATH) The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible. Официален уебсайт: https://www.oath.eco/

Токеномика и анализ на цената за OATH (OATH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OATH (OATH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 136.23K Общо предлагане: $ 171.52M Циркулиращо предлагане: $ 171.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 136.31K Рекорд за всички времена: $ 0.664838 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00079469

Токеномика на OATH (OATH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OATH (OATH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OATH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OATH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за OATH Искате ли да знаете какъв път може да поеме OATH? Нашата страница за прогноза за цената OATH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

