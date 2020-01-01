Токеномика на OAKI (OAKI)
Информация за OAKI (OAKI)
OAKI is a groundbreaking regenerative finance protocol that transforms token activity into real-world ecological impact, specifically, planting trees. More than a cryptocurrency, OAKI is a community-owned, Web3-native engine for reforestation, climate coordination, and decentralized impact.
At its core is the TerraLoop mechanism: a continuous, automated system that converts token treasury sales into verifiable donations to Team Trees, a trusted environmental initiative where $1 directly funds the planting of one tree. As OAKI’s market cap increases, the daily rate of tree planting scales accordingly, turning market activity into measurable climate action.
But OAKI isn’t just financial. It’s built as a living strategy game, where users interact with a digital Earth that evolves as real trees are planted. .
OAKI also introduces Proof-of-Plant, a transparent, on-chain verification model that tracks every donation and tree planted. This shifts the narrative from vague ESG claims to fully auditable impact.
The tokenomics are simple but purposeful:
70% of the token supply goes directly to reforestation via TerraLoop.
20% fuels new climate partnerships.
10% rewards community participation and growth.
Airdrops are distributed to active contributors — not just to speculate, but to reward real involvement in growing both forests and the movement.
Through this design, OAKI becomes the first cultural layer of ecological regeneration in Web3 — combining smart contracts, transparent giving, and community storytelling to restore the planet. It invites collaboration from NGOs, gamers, DAOs, investors, KOLs and anyone seeking to build a future where finance heals rather than harms.
Project: oakiworld.com Trees: teamtrees.org Twitter: @oakiworld
Токеномика и анализ на цената за OAKI (OAKI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OAKI (OAKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на OAKI (OAKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на OAKI (OAKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой OAKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой OAKI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на OAKI, разгледайте цената в реално време на токените OAKI!
Прогноза за цената за OAKI
Искате ли да знаете какъв път може да поеме OAKI? Нашата страница за прогноза за цената OAKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
