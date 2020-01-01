Токеномика на Nyzo (NYZO) Открийте ключова информация за Nyzo (NYZO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nyzo (NYZO) Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Официален уебсайт: https://nyzo.co Купете NYZO сега!

Токеномика и анализ на цената за Nyzo (NYZO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nyzo (NYZO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 176.94K $ 176.94K $ 176.94K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 23.44M $ 23.44M $ 23.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 754.73K $ 754.73K $ 754.73K Рекорд за всички времена: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00209566 $ 0.00209566 $ 0.00209566 Текуща цена: $ 0.00754727 $ 0.00754727 $ 0.00754727 Научете повече за цената на Nyzo (NYZO)

Токеномика на Nyzo (NYZO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nyzo (NYZO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NYZO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NYZO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NYZO, разгледайте цената в реално време на токените NYZO!

Прогноза за цената за NYZO Искате ли да знаете какъв път може да поеме NYZO? Нашата страница за прогноза за цената NYZO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NYZO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!