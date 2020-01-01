Токеномика на Nyxia AI (NYXC) Открийте ключова информация за Nyxia AI (NYXC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nyxia AI (NYXC) Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality. Официален уебсайт: https://nyxia.ai Бяла книга: https://nyxia.ai/project/catpaper/ Купете NYXC сега!

Токеномика и анализ на цената за Nyxia AI (NYXC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nyxia AI (NYXC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97.97K $ 97.97K $ 97.97K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 97.97K $ 97.97K $ 97.97K Рекорд за всички времена: $ 0.475061 $ 0.475061 $ 0.475061 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00281098 $ 0.00281098 $ 0.00281098 Текуща цена: $ 0.00979688 $ 0.00979688 $ 0.00979688 Научете повече за цената на Nyxia AI (NYXC)

Токеномика на Nyxia AI (NYXC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nyxia AI (NYXC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NYXC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NYXC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NYXC, разгледайте цената в реално време на токените NYXC!

