Токеномика на Nyx by Virtuals (NYX) Открийте ключова информация за Nyx by Virtuals (NYX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Nyx by Virtuals (NYX) Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price. Официален уебсайт: https://www.heynyx.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Nyx by Virtuals (NYX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nyx by Virtuals (NYX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.62K Общо предлагане: $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.62K Рекорд за всички времена: $ 0.0144835 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Nyx by Virtuals (NYX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nyx by Virtuals (NYX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NYX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NYX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NYX, разгледайте цената в реално време на токените NYX!

Прогноза за цената за NYX Искате ли да знаете какъв път може да поеме NYX? Нашата страница за прогноза за цената NYX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

