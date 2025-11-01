Информация за цената за Nyvo (NYVO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.25% Промяна на цената (7д) +0.59%

Цената в реално време за Nyvo (NYVO) е--. През последните 24 часа NYVO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NYVO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NYVO има промяна от -- за последния час, +1.25% за 24 часа и +0.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nyvo (NYVO)

Пазарна капитализация $ 7.36K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.52K Циркулиращо предлагане 973.80M Общо предлагане 994,316,384.279735

Текущата пазарна капитализация на Nyvo е $ 7.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NYVO е 973.80M, като общото предлагане е 994316384.279735. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.52K.