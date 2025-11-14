Токеномика на Nyla AI (NYLA) Открийте ключова информация за Nyla AI (NYLA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Nyla AI (NYLA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nyla AI (NYLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Рекорд за всички времена: $ 0.00976394 $ 0.00976394 $ 0.00976394 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00131479 $ 0.00131479 $ 0.00131479 Текуща цена: $ 0.00210264 $ 0.00210264 $ 0.00210264 Научете повече за цената на Nyla AI (NYLA) Купете NYLA сега!

Информация за Nyla AI (NYLA) Официален уебсайт: https://www.agentnyla.com/

Токеномика на Nyla AI (NYLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nyla AI (NYLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NYLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NYLA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NYLA, разгледайте цената в реално време на токените NYLA!

Прогноза за цената за NYLA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NYLA? Нашата страница за прогноза за цената NYLA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NYLA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!