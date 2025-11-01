Информация за цената за Nyla AI (NYLA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00210167 $ 0.00210167 $ 0.00210167 24-часов нисък $ 0.00357234 $ 0.00357234 $ 0.00357234 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00210167$ 0.00210167 $ 0.00210167 24-часов висок $ 0.00357234$ 0.00357234 $ 0.00357234 Рекорд за всички времена $ 0.00976394$ 0.00976394 $ 0.00976394 Най-ниска цена $ 0.00131479$ 0.00131479 $ 0.00131479 Промяна на цената (1ч) -0.16% Промяна на цената (1д) +39.48% Промяна на цената (7д) +48.66% Промяна на цената (7д) +48.66%

Цената в реално време за Nyla AI (NYLA) е$0.00323956. През последните 24 часа NYLA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00210167 до най-висока стойност $ 0.00357234, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NYLA е $ 0.00976394, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00131479.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NYLA има промяна от -0.16% за последния час, +39.48% за 24 часа и +48.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nyla AI (NYLA)

Пазарна капитализация $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Текущата пазарна капитализация на Nyla AI е $ 3.24M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NYLA е 999.99M, като общото предлагане е 999986790.43. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.24M.