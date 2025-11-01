Информация за цената за Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +3.61% Промяна на цената (7д) +6.51% Промяна на цената (7д) +6.51%

Цената в реално време за Nyan Meme Coin (NYAN) е--. През последните 24 часа NYAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NYAN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NYAN има промяна от -0.01% за последния час, +3.61% за 24 часа и +6.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nyan Meme Coin (NYAN)

Пазарна капитализация $ 263.64K$ 263.64K $ 263.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 263.64K$ 263.64K $ 263.64K Циркулиращо предлагане 63.17T 63.17T 63.17T Общо предлагане 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Nyan Meme Coin е $ 263.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NYAN е 63.17T, като общото предлагане е 63172200000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 263.64K.