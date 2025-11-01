Информация за цената за Nyan Heroes (NYAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00124252 $ 0.00124252 $ 0.00124252 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00124252$ 0.00124252 $ 0.00124252 Рекорд за всички времена $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.19% Промяна на цената (1д) +1.79% Промяна на цената (7д) -13.75% Промяна на цената (7д) -13.75%

Цената в реално време за Nyan Heroes (NYAN) е$0.00103201. През последните 24 часа NYAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00124252, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NYAN е $ 0.457078, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NYAN има промяна от -0.19% за последния час, +1.79% за 24 часа и -13.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nyan Heroes (NYAN)

Пазарна капитализация $ 151.04K$ 151.04K $ 151.04K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Циркулиращо предлагане 146.35M 146.35M 146.35M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Nyan Heroes е $ 151.04K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NYAN е 146.35M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.03M.