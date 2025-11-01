Информация за цената за Nyan Cat (NYAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00158439 $ 0.00158439 $ 0.00158439 24-часов нисък $ 0.00202635 $ 0.00202635 $ 0.00202635 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00158439$ 0.00158439 $ 0.00158439 24-часов висок $ 0.00202635$ 0.00202635 $ 0.00202635 Рекорд за всички времена $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.82% Промяна на цената (1д) +2.32% Промяна на цената (7д) -44.56% Промяна на цената (7д) -44.56%

Цената в реално време за Nyan Cat (NYAN) е$0.00163524. През последните 24 часа NYAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00158439 до най-висока стойност $ 0.00202635, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NYAN е $ 0.00637036, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NYAN има промяна от -0.82% за последния час, +2.32% за 24 часа и -44.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nyan Cat (NYAN)

Пазарна капитализация $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Циркулиращо предлагане 999.98M 999.98M 999.98M Общо предлагане 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Текущата пазарна капитализация на Nyan Cat е $ 1.64M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NYAN е 999.98M, като общото предлагане е 999979528.701393. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.64M.