Информация за цената за Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) +15.83% Промяна на цената (7д) +23.19% Промяна на цената (7д) +23.19%

Цената в реално време за Nuwa World by Virtuals (NUWA) е--. През последните 24 часа NUWA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NUWA е $ 0.00128685, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NUWA има промяна от -0.10% за последния час, +15.83% за 24 часа и +23.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Пазарна капитализация $ 240.24K$ 240.24K $ 240.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 943.64K$ 943.64K $ 943.64K Циркулиращо предлагане 254.59M 254.59M 254.59M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Nuwa World by Virtuals е $ 240.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NUWA е 254.59M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 943.64K.