Информация за цената за nunu (NUNU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00768959$ 0.00768959 $ 0.00768959 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +6.35% Промяна на цената (1д) +15.43% Промяна на цената (7д) +15.43% Промяна на цената (7д) +15.43%

Цената в реално време за nunu (NUNU) е--. През последните 24 часа NUNU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NUNU е $ 0.00768959, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NUNU има промяна от +6.35% за последния час, +15.43% за 24 часа и +15.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за nunu (NUNU)

Пазарна капитализация $ 381.10K$ 381.10K $ 381.10K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 381.10K$ 381.10K $ 381.10K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,955,916.057473 999,955,916.057473 999,955,916.057473

Текущата пазарна капитализация на nunu е $ 381.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NUNU е 999.96M, като общото предлагане е 999955916.057473. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 381.10K.