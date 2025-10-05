Nummus Aeternitas цена (NUMMUS)
-0.16%
+0.19%
-9.50%
-9.50%
Цената в реално време за Nummus Aeternitas (NUMMUS) е$0.01146999. През последните 24 часа NUMMUS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01104096 до най-висока стойност $ 0.01160397, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NUMMUS е $ 0.169721, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00785804.
Що се отнася до краткосрочното представяне, NUMMUS има промяна от -0.16% за последния час, +0.19% за 24 часа и -9.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Nummus Aeternitas е $ 1.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NUMMUS е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.14M.
През днешния ден промяната в цената на Nummus Aeternitas към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Nummus Aeternitas към USD беше $ -0.0019077770.
През последните 60 дни промяната в цената на Nummus Aeternitas към USD беше $ -0.0081578847.
През последните 90 дни промяната в цената на Nummus Aeternitas към USD беше $ -0.07730372662966874.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+0.19%
|30 дни
|$ -0.0019077770
|-16.63%
|60 дни
|$ -0.0081578847
|-71.12%
|90 дни
|$ -0.07730372662966874
|-87.07%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.