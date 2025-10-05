Информация за цената за Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01104096 $ 0.01104096 $ 0.01104096 24-часов нисък $ 0.01160397 $ 0.01160397 $ 0.01160397 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01104096$ 0.01104096 $ 0.01104096 24-часов висок $ 0.01160397$ 0.01160397 $ 0.01160397 Рекорд за всички времена $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Най-ниска цена $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Промяна на цената (1ч) -0.16% Промяна на цената (1д) +0.19% Промяна на цената (7д) -9.50% Промяна на цената (7д) -9.50%

Цената в реално време за Nummus Aeternitas (NUMMUS) е$0.01146999. През последните 24 часа NUMMUS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01104096 до най-висока стойност $ 0.01160397, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NUMMUS е $ 0.169721, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00785804.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NUMMUS има промяна от -0.16% за последния час, +0.19% за 24 часа и -9.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Пазарна капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Nummus Aeternitas е $ 1.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NUMMUS е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.14M.