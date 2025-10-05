Цената в реално време на Nummus Aeternitas днес е 0.01146999 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NUMMUS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NUMMUS в MEXC сега.Цената в реално време на Nummus Aeternitas днес е 0.01146999 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NUMMUS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NUMMUS в MEXC сега.

Nummus Aeternitas цена (NUMMUS)

1 NUMMUS към USD - цена в реално време:

$0.01141907
$0.01141907$0.01141907
-0.20%1D
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:23 (UTC+8)

Информация за цената за Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096
24-часов нисък
$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397
24-часов висок

$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096

$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397

$ 0.169721
$ 0.169721$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804$ 0.00785804

-0.16%

+0.19%

-9.50%

-9.50%

Цената в реално време за Nummus Aeternitas (NUMMUS) е$0.01146999. През последните 24 часа NUMMUS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01104096 до най-висока стойност $ 0.01160397, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NUMMUS е $ 0.169721, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00785804.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NUMMUS има промяна от -0.16% за последния час, +0.19% за 24 часа и -9.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Nummus Aeternitas е $ 1.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NUMMUS е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.14M.

История на цените за Nummus Aeternitas (NUMMUS) USD

През днешния ден промяната в цената на Nummus Aeternitas към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Nummus Aeternitas към USD беше $ -0.0019077770.
През последните 60 дни промяната в цената на Nummus Aeternitas към USD беше $ -0.0081578847.
През последните 90 дни промяната в цената на Nummus Aeternitas към USD беше $ -0.07730372662966874.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.19%
30 дни$ -0.0019077770-16.63%
60 дни$ -0.0081578847-71.12%
90 дни$ -0.07730372662966874-87.07%

Какво е Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Nummus Aeternitas (USD)

Колко ще струва Nummus Aeternitas (NUMMUS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Nummus Aeternitas (NUMMUS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Nummus Aeternitas.

Проверете прогнозата за цената за Nummus Aeternitas сега!

NUMMUS към местни валути

Токеномика на Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Разбирането на токеномиката на Nummus Aeternitas (NUMMUS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NUMMUS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Колко струва Nummus Aeternitas (NUMMUS) днес?
Цената в реално време на NUMMUS в USD е 0.01146999 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NUMMUS към USD?
Текущата цена на NUMMUS към USD е $ 0.01146999. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Nummus Aeternitas?
Пазарната капитализация за NUMMUS е $ 1.14M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NUMMUS?
Циркулиращото предлагане на NUMMUS е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NUMMUS?
NUMMUS постигна ATH цена от 0.169721 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NUMMUS?
NUMMUS достигна ATL цена от 0.00785804 USD.
Какъв е обемът на търговията на NUMMUS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NUMMUS е -- USD.
Ще се повиши ли NUMMUS тази година?
NUMMUS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NUMMUS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:23 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

