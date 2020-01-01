Токеномика на NUMINE Token (NUMI) Открийте ключова информация за NUMINE Token (NUMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NUMINE Token (NUMI) Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. Официален уебсайт: https://numine.io/ Бяла книга: https://docs.numine.io/ Купете NUMI сега!

Токеномика и анализ на цената за NUMINE Token (NUMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NUMINE Token (NUMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.28M $ 12.28M $ 12.28M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 118.83M $ 118.83M $ 118.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 103.36M $ 103.36M $ 103.36M Рекорд за всички времена: $ 0.183375 $ 0.183375 $ 0.183375 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.052167 $ 0.052167 $ 0.052167 Текуща цена: $ 0.103363 $ 0.103363 $ 0.103363 Научете повече за цената на NUMINE Token (NUMI)

Токеномика на NUMINE Token (NUMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NUMINE Token (NUMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NUMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NUMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NUMI, разгледайте цената в реално време на токените NUMI!

