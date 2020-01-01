Токеномика на NUMBER ($NUMBER)
Memecoin related to numerology, looking to save ETH by posting bounties what giveaway $NUMBER
It is on Ethereum and backed by the developers of some of ETH's lindiest memes
Per their Dexscreener page:
$NUMBER is the token created by the Numerology Foundation to spread wealth, truth, beauty, and justice to degens all across the world. $NUMBER represents the calculated truths of life that none of us can escape.
Токеномика и анализ на цената за NUMBER ($NUMBER)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NUMBER ($NUMBER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на NUMBER ($NUMBER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на NUMBER ($NUMBER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой $NUMBER токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой $NUMBER токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на $NUMBER, разгледайте цената в реално време на токените $NUMBER!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.