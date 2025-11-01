БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Nuff Respect днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NUFR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NUFR в MEXC сега.

Повече за NUFR

NUFRценова информация

Какво представлява NUFR

Официален уебсайт на NUFR

Токеномика на NUFR

NUFR ценова прогноза

Nuff Respect Лого

Nuff Respect цена (NUFR)

Не се намира в списъка

1 NUFR към USD - цена в реално време:

$0.00030775
+2.80%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Nuff Respect (NUFR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:45:32 (UTC+8)

Информация за цената за Nuff Respect (NUFR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.13%

+2.85%

-1.29%

-1.29%

Цената в реално време за Nuff Respect (NUFR) е--. През последните 24 часа NUFR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NUFR е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NUFR има промяна от +0.13% за последния час, +2.85% за 24 часа и -1.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nuff Respect (NUFR)

$ 246.31K
--
$ 307.89K
799.97M
999,966,579.9507906
Текущата пазарна капитализация на Nuff Respect е $ 246.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NUFR е 799.97M, като общото предлагане е 999966579.9507906. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 307.89K.

История на цените за Nuff Respect (NUFR) USD

През днешния ден промяната в цената на Nuff Respect към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Nuff Respect към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Nuff Respect към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Nuff Respect към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.85%
30 дни$ 0+1.90%
60 дни$ 0+126.70%
90 дни$ 0--

Какво е Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Nuff Respect (NUFR) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Nuff Respect (USD)

Колко ще струва Nuff Respect (NUFR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Nuff Respect (NUFR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Nuff Respect.

Проверете прогнозата за цената за Nuff Respect сега!

NUFR към местни валути

Токеномика на Nuff Respect (NUFR)

Разбирането на токеномиката на Nuff Respect (NUFR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NUFR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Nuff Respect (NUFR)

Колко струва Nuff Respect (NUFR) днес?
Цената в реално време на NUFR в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NUFR към USD?
Текущата цена на NUFR към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Nuff Respect?
Пазарната капитализация за NUFR е $ 246.31K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NUFR?
Циркулиращото предлагане на NUFR е 799.97M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NUFR?
NUFR постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NUFR?
NUFR достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на NUFR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NUFR е -- USD.
Ще се повиши ли NUFR тази година?
NUFR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NUFR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:45:32 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Nuff Respect (NUFR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

