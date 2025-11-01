Информация за цената за nufdog (NUF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000813 $ 0.00000813 $ 0.00000813 24-часов нисък $ 0.00000832 $ 0.00000832 $ 0.00000832 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000813$ 0.00000813 $ 0.00000813 24-часов висок $ 0.00000832$ 0.00000832 $ 0.00000832 Рекорд за всички времена $ 0.00029395$ 0.00029395 $ 0.00029395 Най-ниска цена $ 0.00000776$ 0.00000776 $ 0.00000776 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.19% Промяна на цената (7д) -4.04% Промяна на цената (7д) -4.04%

Цената в реално време за nufdog (NUF) е$0.00000823. През последните 24 часа NUF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000813 до най-висока стойност $ 0.00000832, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NUF е $ 0.00029395, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000776.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NUF има промяна от -- за последния час, +1.19% за 24 часа и -4.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за nufdog (NUF)

Пазарна капитализация $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Циркулиращо предлагане 999.54M 999.54M 999.54M Общо предлагане 999,537,913.553052 999,537,913.553052 999,537,913.553052

Текущата пазарна капитализация на nufdog е $ 8.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NUF е 999.54M, като общото предлагане е 999537913.553052. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.22K.