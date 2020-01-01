Токеномика на Nsure Network (NSURE) Открийте ключова информация за Nsure Network (NSURE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nsure Network (NSURE) NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Официален уебсайт: https://nsure.network/ Купете NSURE сега!

Токеномика и анализ на цената за Nsure Network (NSURE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nsure Network (NSURE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.48K $ 42.48K $ 42.48K Общо предлагане: $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M Циркулиращо предлагане: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 120.89K $ 120.89K $ 120.89K Рекорд за всички времена: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00179023 $ 0.00179023 $ 0.00179023 Научете повече за цената на Nsure Network (NSURE)

Токеномика на Nsure Network (NSURE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nsure Network (NSURE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NSURE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NSURE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NSURE, разгледайте цената в реално време на токените NSURE!

Прогноза за цената за NSURE Искате ли да знаете какъв път може да поеме NSURE? Нашата страница за прогноза за цената NSURE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NSURE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!