Информация за цената за Nova Shield (NVAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00023249 $ 0.00023249 $ 0.00023249 24-часов нисък $ 0.00041337 $ 0.00041337 $ 0.00041337 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00023249$ 0.00023249 $ 0.00023249 24-часов висок $ 0.00041337$ 0.00041337 $ 0.00041337 Рекорд за всички времена $ 0.00041337$ 0.00041337 $ 0.00041337 Най-ниска цена $ 0.00009005$ 0.00009005 $ 0.00009005 Промяна на цената (1ч) +0.84% Промяна на цената (1д) +18.31% Промяна на цената (7д) +64.99% Промяна на цената (7д) +64.99%

Цената в реално време за Nova Shield (NVAI) е$0.00028799. През последните 24 часа NVAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023249 до най-висока стойност $ 0.00041337, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NVAI е $ 0.00041337, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009005.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NVAI има промяна от +0.84% за последния час, +18.31% за 24 часа и +64.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nova Shield (NVAI)

Пазарна капитализация $ 278.31K$ 278.31K $ 278.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 278.31K$ 278.31K $ 278.31K Циркулиращо предлагане 968.78M 968.78M 968.78M Общо предлагане 968,776,751.3880146 968,776,751.3880146 968,776,751.3880146

Текущата пазарна капитализация на Nova Shield е $ 278.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NVAI е 968.78M, като общото предлагане е 968776751.3880146. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 278.31K.