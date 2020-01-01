Токеномика на Noti (NOTI) Открийте ключова информация за Noti (NOTI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Noti (NOTI) Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Официален уебсайт: https://noti.io/ Бяла книга: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf Купете NOTI сега!

Токеномика и анализ на цената за Noti (NOTI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Noti (NOTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 194.13K $ 194.13K $ 194.13K Общо предлагане: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Циркулиращо предлагане: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Рекорд за всички времена: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 Текуща цена: $ 0.00619148 $ 0.00619148 $ 0.00619148 Научете повече за цената на Noti (NOTI)

Токеномика на Noti (NOTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Noti (NOTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOTI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOTI, разгледайте цената в реално време на токените NOTI!

Прогноза за цената за NOTI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOTI? Нашата страница за прогноза за цената NOTI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOTI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!