Какво е NOTDOG (NOTDOG)

$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.

