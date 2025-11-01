Информация за цената за NOTAI (NOTAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000478 24-часов нисък $ 0.00000519 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00035467 Най-ниска цена $ 0.00000468 Промяна на цената (1ч) +0.60% Промяна на цената (1д) -5.90% Промяна на цената (7д) -15.74%

Цената в реално време за NOTAI (NOTAI) е$0.00000481. През последните 24 часа NOTAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000478 до най-висока стойност $ 0.00000519, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOTAI е $ 0.00035467, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000468.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOTAI има промяна от +0.60% за последния час, -5.90% за 24 часа и -15.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NOTAI (NOTAI)

Пазарна капитализация $ 456.57K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 480.60K Циркулиращо предлагане 95.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на NOTAI е $ 456.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOTAI е 95.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 480.60K.