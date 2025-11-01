NOTAI цена (NOTAI)
+0.60%
-5.90%
-15.74%
-15.74%
Цената в реално време за NOTAI (NOTAI) е$0.00000481. През последните 24 часа NOTAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000478 до най-висока стойност $ 0.00000519, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOTAI е $ 0.00035467, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000468.
Що се отнася до краткосрочното представяне, NOTAI има промяна от +0.60% за последния час, -5.90% за 24 часа и -15.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на NOTAI е $ 456.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOTAI е 95.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 480.60K.
През днешния ден промяната в цената на NOTAI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на NOTAI към USD беше $ -0.0000005930.
През последните 60 дни промяната в цената на NOTAI към USD беше $ -0.0000023337.
През последните 90 дни промяната в цената на NOTAI към USD беше $ -0.000005808329377168929.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-5.90%
|30 дни
|$ -0.0000005930
|-12.32%
|60 дни
|$ -0.0000023337
|-48.51%
|90 дни
|$ -0.000005808329377168929
|-54.70%
NOTAI is an AI-powered Web3 infrastructure that bridges the gap between Web2 and Web3. It simplifies how users interact with decentralized technologies by offering a range of products, including an AI-powered Launchpad, AI DeFi suite, and AI Social tools. With the help of AI, users can access early-stage Web3 projects, engage with DeFi services like staking and farming, and participate in gamified community tasks.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените.
