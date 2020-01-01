Токеномика на not bitcoin (NOTBTC) Открийте ключова информация за not bitcoin (NOTBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за not bitcoin (NOTBTC) Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP Официален уебсайт: https://www.notbtc-cto.xyz/ Купете NOTBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за not bitcoin (NOTBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за not bitcoin (NOTBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.13K $ 33.13K $ 33.13K Общо предлагане: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Циркулиращо предлагане: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.13K $ 33.13K $ 33.13K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на not bitcoin (NOTBTC)

Токеномика на not bitcoin (NOTBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на not bitcoin (NOTBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOTBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOTBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOTBTC, разгледайте цената в реално време на токените NOTBTC!

Прогноза за цената за NOTBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOTBTC? Нашата страница за прогноза за цената NOTBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOTBTC сега!

