Токеномика на Nostra (NSTR) Открийте ключова информация за Nostra (NSTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nostra (NSTR) Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone. Официален уебсайт: https://nostra.finance/ Бяла книга: https://docs.nostra.finance/ Купете NSTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Nostra (NSTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nostra (NSTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Рекорд за всички времена: $ 0.220377 $ 0.220377 $ 0.220377 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02024081 $ 0.02024081 $ 0.02024081 Текуща цена: $ 0.02270062 $ 0.02270062 $ 0.02270062 Научете повече за цената на Nostra (NSTR)

Токеномика на Nostra (NSTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nostra (NSTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NSTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NSTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NSTR, разгледайте цената в реално време на токените NSTR!

Прогноза за цената за NSTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме NSTR? Нашата страница за прогноза за цената NSTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NSTR сега!

