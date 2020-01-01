Токеномика на Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Открийте ключова информация за Nostra Staked STRK (NSTSTRK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nostra Staked STRK (NSTSTRK) stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Официален уебсайт: https://nostra.finance/ Купете NSTSTRK сега!

Токеномика и анализ на цената за Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nostra Staked STRK (NSTSTRK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 180.27K Общо предлагане: $ 1.45M Циркулиращо предлагане: $ 1.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 180.27K Рекорд за всички времена: $ 2.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.096074 Текуща цена: $ 0.12435

Токеномика на Nostra Staked STRK (NSTSTRK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nostra Staked STRK (NSTSTRK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NSTSTRK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NSTSTRK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NSTSTRK, разгледайте цената в реално време на токените NSTSTRK!

Прогноза за цената за NSTSTRK Искате ли да знаете какъв път може да поеме NSTSTRK? Нашата страница за прогноза за цената NSTSTRK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NSTSTRK сега!

