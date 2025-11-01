Информация за цената за Nosey (NOSEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0012941$ 0.0012941 $ 0.0012941 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.60% Промяна на цената (1д) -6.92% Промяна на цената (7д) +15.86% Промяна на цената (7д) +15.86%

Цената в реално време за Nosey (NOSEY) е--. През последните 24 часа NOSEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOSEY е $ 0.0012941, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOSEY има промяна от -0.60% за последния час, -6.92% за 24 часа и +15.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nosey (NOSEY)

Пазарна капитализация $ 29.78K$ 29.78K $ 29.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 29.78K$ 29.78K $ 29.78K Циркулиращо предлагане 998.94M 998.94M 998.94M Общо предлагане 998,939,589.945293 998,939,589.945293 998,939,589.945293

Текущата пазарна капитализация на Nosey е $ 29.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOSEY е 998.94M, като общото предлагане е 998939589.945293. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 29.78K.