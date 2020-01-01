Токеномика на Nose Candy (COCAINE) Открийте ключова информация за Nose Candy (COCAINE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nose Candy (COCAINE) Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride! Официален уебсайт: https://nosecandy.io/ Купете COCAINE сега!

Токеномика и анализ на цената за Nose Candy (COCAINE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nose Candy (COCAINE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.03K $ 31.03K $ 31.03K Общо предлагане: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Циркулиращо предлагане: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.06K $ 36.06K $ 36.06K Рекорд за всички времена: $ 0.00093117 $ 0.00093117 $ 0.00093117 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000028 $ 0.0000028 $ 0.0000028 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Nose Candy (COCAINE)

Токеномика на Nose Candy (COCAINE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nose Candy (COCAINE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COCAINE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COCAINE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COCAINE, разгледайте цената в реално време на токените COCAINE!

