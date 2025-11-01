Информация за цената за nose (NOSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001145 $ 0.00001145 $ 0.00001145 24-часов нисък $ 0.00001287 $ 0.00001287 $ 0.00001287 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001145$ 0.00001145 $ 0.00001145 24-часов висок $ 0.00001287$ 0.00001287 $ 0.00001287 Рекорд за всички времена $ 0.00048881$ 0.00048881 $ 0.00048881 Най-ниска цена $ 0.00001145$ 0.00001145 $ 0.00001145 Промяна на цената (1ч) +4.44% Промяна на цената (1д) +5.47% Промяна на цената (7д) -66.99% Промяна на цената (7д) -66.99%

Цената в реално време за nose (NOSE) е$0.00001237. През последните 24 часа NOSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001145 до най-висока стойност $ 0.00001287, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOSE е $ 0.00048881, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001145.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOSE има промяна от +4.44% за последния час, +5.47% за 24 часа и -66.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за nose (NOSE)

Пазарна капитализация $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Циркулиращо предлагане 999.51M 999.51M 999.51M Общо предлагане 999,512,332.99843 999,512,332.99843 999,512,332.99843

Текущата пазарна капитализация на nose е $ 12.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOSE е 999.51M, като общото предлагане е 999512332.99843. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.36K.