Информация за Norman (NORM) We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World. Официален уебсайт: https://norm-coin.com/ Купете NORM сега!

Токеномика и анализ на цената за Norman (NORM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Norman (NORM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.63K $ 26.63K $ 26.63K Общо предлагане: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M Циркулиращо предлагане: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 26.63K $ 26.63K $ 26.63K Рекорд за всички времена: $ 0.00330149 $ 0.00330149 $ 0.00330149 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002402 $ 0.00002402 $ 0.00002402 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Norman (NORM)

Токеномика на Norman (NORM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Norman (NORM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NORM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NORM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NORM, разгледайте цената в реално време на токените NORM!

