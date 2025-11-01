Информация за цената за Norm (NORM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.31% Промяна на цената (1д) -4.78% Промяна на цената (7д) +91.94%

Цената в реално време за Norm (NORM) е--. През последните 24 часа NORM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NORM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NORM има промяна от -1.31% за последния час, -4.78% за 24 часа и +91.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Norm (NORM)

Пазарна капитализация $ 173.17K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 173.17K Циркулиращо предлагане 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Norm е $ 173.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NORM е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 173.17K.