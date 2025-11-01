Информация за цената за Norexa (NRX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0022883 $ 0.0022883 $ 0.0022883 24-часов нисък $ 0.00268807 $ 0.00268807 $ 0.00268807 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0022883$ 0.0022883 $ 0.0022883 24-часов висок $ 0.00268807$ 0.00268807 $ 0.00268807 Рекорд за всички времена $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.92% Промяна на цената (1д) -10.65% Промяна на цената (7д) -30.38% Промяна на цената (7д) -30.38%

Цената в реално време за Norexa (NRX) е$0.00238866. През последните 24 часа NRX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0022883 до най-висока стойност $ 0.00268807, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NRX е $ 0.01244581, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NRX има промяна от +0.92% за последния час, -10.65% за 24 часа и -30.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Norexa (NRX)

Пазарна капитализация $ 238.68K$ 238.68K $ 238.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 238.68K$ 238.68K $ 238.68K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Norexa е $ 238.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NRX е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 238.68K.