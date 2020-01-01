Токеномика на Nord Finance (NORD) Открийте ключова информация за Nord Finance (NORD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Официален уебсайт: https://nordfinance.io/

Токеномика и анализ на цената за Nord Finance (NORD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nord Finance (NORD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 59.13K Общо предлагане: $ 9.10M Циркулиращо предлагане: $ 7.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.77K Рекорд за всички времена: $ 18.99 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00325074 Текуща цена: $ 0.00799636

Токеномика на Nord Finance (NORD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nord Finance (NORD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NORD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NORD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NORD, разгледайте цената в реално време на токените NORD!

