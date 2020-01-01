Токеномика на Noot Noot (NOOT) Открийте ключова информация за Noot Noot (NOOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Noot Noot (NOOT) Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem. Официален уебсайт: https://nootonabstract.xyz/ Купете NOOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Noot Noot (NOOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Noot Noot (NOOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M Рекорд за всички времена: $ 0.02524932 $ 0.02524932 $ 0.02524932 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00112054 $ 0.00112054 $ 0.00112054 Текуща цена: $ 0.00875144 $ 0.00875144 $ 0.00875144 Научете повече за цената на Noot Noot (NOOT)

Токеномика на Noot Noot (NOOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Noot Noot (NOOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOOT, разгледайте цената в реално време на токените NOOT!

Прогноза за цената за NOOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOOT? Нашата страница за прогноза за цената NOOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOOT сега!

