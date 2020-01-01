Токеномика на Noon USN (USN) Открийте ключова информация за Noon USN (USN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Noon USN (USN) Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Официален уебсайт: https://www.noon.capital/ Купете USN сега!

Токеномика и анализ на цената за Noon USN (USN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Noon USN (USN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M Общо предлагане: $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Циркулиращо предлагане: $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M Рекорд за всички времена: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 Текуща цена: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Научете повече за цената на Noon USN (USN)

Токеномика на Noon USN (USN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Noon USN (USN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USN, разгледайте цената в реално време на токените USN!

Прогноза за цената за USN Искате ли да знаете какъв път може да поеме USN? Нашата страница за прогноза за цената USN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USN сега!

