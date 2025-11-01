Информация за цената за NONOS (NOX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00761359 $ 0.00761359 $ 0.00761359 24-часов нисък $ 0.00968637 $ 0.00968637 $ 0.00968637 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00761359$ 0.00761359 $ 0.00761359 24-часов висок $ 0.00968637$ 0.00968637 $ 0.00968637 Рекорд за всички времена $ 0.01117559$ 0.01117559 $ 0.01117559 Най-ниска цена $ 0.0010326$ 0.0010326 $ 0.0010326 Промяна на цената (1ч) -2.33% Промяна на цената (1д) -9.07% Промяна на цената (7д) +2.82% Промяна на цената (7д) +2.82%

Цената в реално време за NONOS (NOX) е$0.00820105. През последните 24 часа NOX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00761359 до най-висока стойност $ 0.00968637, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOX е $ 0.01117559, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0010326.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOX има промяна от -2.33% за последния час, -9.07% за 24 часа и +2.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NONOS (NOX)

Пазарна капитализация $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Циркулиращо предлагане 798.40M 798.40M 798.40M Общо предлагане 798,404,392.3864342 798,404,392.3864342 798,404,392.3864342

Текущата пазарна капитализация на NONOS е $ 6.59M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOX е 798.40M, като общото предлагане е 798404392.3864342. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.59M.