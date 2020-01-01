Токеномика на NON OF US (NON) Открийте ключова информация за NON OF US (NON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NON OF US (NON) n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them. Официален уебсайт: https://nonof.us/ Купете NON сега!

Токеномика и анализ на цената за NON OF US (NON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NON OF US (NON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.42K $ 3.42K $ 3.42K Общо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Циркулиращо предлагане: $ 849.79M $ 849.79M $ 849.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.02K $ 4.02K $ 4.02K Рекорд за всички времена: $ 0.00550276 $ 0.00550276 $ 0.00550276 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000225 $ 0.00000225 $ 0.00000225 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на NON OF US (NON)

Токеномика на NON OF US (NON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NON OF US (NON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NON, разгледайте цената в реално време на токените NON!

Прогноза за цената за NON Искате ли да знаете какъв път може да поеме NON? Нашата страница за прогноза за цената NON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NON сега!

