Информация за nomAI (NOMAI) NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data. Официален уебсайт: http://nomai.ai Купете NOMAI сега!

Токеномика и анализ на цената за nomAI (NOMAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за nomAI (NOMAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 795.47K $ 795.47K $ 795.47K Общо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Циркулиращо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 795.47K $ 795.47K $ 795.47K Рекорд за всички времена: $ 0.03360627 $ 0.03360627 $ 0.03360627 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00079558 $ 0.00079558 $ 0.00079558 Научете повече за цената на nomAI (NOMAI)

Токеномика на nomAI (NOMAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на nomAI (NOMAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOMAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOMAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOMAI, разгледайте цената в реално време на токените NOMAI!

Прогноза за цената за NOMAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOMAI? Нашата страница за прогноза за цената NOMAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOMAI сега!

